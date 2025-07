Per capire il futuro di Denzel Dumfries bisognerà attendere il 15 luglio, giorno in cui arriverà la scadenza della clausola da 25 milioni di euro valida per l'estero. La redazione di Calcio e Finanza studia l'impatto sui conti dell'Inter dell'eventuale addio dell'olandese partendo da un concetto chiave basato sui dati ufficiali, ovvero che il valore netto dell'ex PSV a bilancio era pari a poco più di 4,2 milioni di euro al 30 giugno 2024.

Il rinnovo fino al 2028 ha invece portato il valore netto al 30 giugno 2025 a circa 1,8 milioni di euro. "Dunque, in caso di cessione in questa sessione di mercato per 25 milioni, la plusvalenza per l’Inter ammonterebbe a circa 23,2 milioni di euro" sentenzia CF ricordando che, inoltre, il club nerazzurro andrebbe a risparmiare anche sulla quota di ammortamento da circa 600mila euro e sullo stipendio lordo superiore ai 5,2 milioni di euro "per un impatto complessivo – plusvalenza compresa – da 29 milioni di euro circa".