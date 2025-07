Il restyling del centrocampo dell'Inter, che ha già accolto Petar Sucic tra le sue fila, dipenderà molto dall'epilogo del corteggiamento del Galatasaray nei confronti di Hakan Calhanoglu. In caso di addio del regista turco, come conferma Sky Sport, il primo nome sulla lista dei giocatori designati dalla dirigenza per sostituirlo è quello di Ederson, (obiettivo non semplice visto il prezzo fatto dall'Atalanta) seguito dal colombiano del Palmeiras Richard Rios.

L'ex Milan non è il solo giocatore del reparto che potrebbe lasciare Milano questa estate: tra Kristjan Asllani e Davide Frattesi, allo stato attuale sono più alte le probabilità di permanenza del secondo, decisamente più propenso a restare rispetto allo scorso gennaio, con l'obiettivo di convincere Cristian Chivu a trasformarlo in una pedina chiave del 3-4-2-1. Dal canto suo, il club vorrebbe tenerlo, al netto di offerte che possono cambiare l'attuale scenario.