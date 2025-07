Il tempo potrebbe non bastare all’Inter per strappare Ederson all’Atalanta. Anche il Corriere di Bergamo parla di un piano strategico basato su alcune cessioni, su tutte quella di Halan Calhanoglu, ma è un'operazione che richiede tempo e gioca a favore degli orobici, che per il brasiliano ex Salernitana vogliono 60 milioni di euro.

L'Atalanta resiste anche alle sirene per Giorgio Scalvini, pronto a tornare protagonista dopo la stagione condizionata dai due infortuni. Napoli e Newcastle lo volevano ma il club dei Percassi e dei Pagliuca, che lo valutano 40 milioni, ha detto no. È considerato incedibile come Marco Carnesecchi, il portiere su cui hanno messo gli occhi United e Inter, in caso di addio immediato di Yann Sommer, che comunque nel 2026 andrà in scadenza.