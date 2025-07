Nessuno, in casa Fiorentina, si augura la partenza di Dodò. Questa è la certezze del quotidiano locale La Nazione, che però aggiunge come l'ipotesi della ceessione del brasiliano è decisamente da prendere in considerazione anche perché all’orizzonte non sembrano materializzarsi propositi di rinnovo. E quindi, i gigliati cominciano a valutare i nomi degli eventuali sostituti: in cima alla lista ci sarebbe Nadir Zortea, esterno del Cagliari, che un paio di giorni fa ha mandato un messaggio chiaro dicendosi di essere pronto a misurarsi con un livello più alto di quello del Cagliari.