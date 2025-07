L'Inter ferma la polemica e spegne il caso Benjamin Pavard. Dopo le foto pubblicate su Instagram dallo stesso difensore francese ritratto a giocare a padel insieme al connazionale Theo Hernandez nonostante l'infortunio alla caviglia che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca durante il Mondiale per Club, il club nerazzurro ha deciso di non intraprendere nessuna manovra punitiva. Nessuna multa e nessun provvedimento di nessun tipo, eccezion fatta per un richiamo verbale per il francese, reo di aver commesso 'una leggerezza sui social', come fa sapere Sport Mediaset.

La foto aveva spaccato l'opinione pubblica e sui social pullulavano commenti negativi da parte dei tifosi nerazzurri che imputavano al difensore di aver 'finto l'infortunio' per lasciare anzitempo gli Stati Uniti. "L'Inter ha valutato provvedimenti ma poi ha deciso di archiviare il tutto come un gesto evitabile, solo un'ingenuità da parte di Pavard" si legge su SM.