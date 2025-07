Spazio alle ultimissime di calciomercato di casa Inter. Uno scatto di Calhanoglu in compagnia di Sommer alimenta le polemiche social e i sogni del Galatasaray che ha offerto 55 milioni totali per Osimhen. Asllani nel mirino del Betis, ma l'Inter non fa sconti. Giorni d'attesa sul fronte Dumfries.

