Ospite sul canale Youtube del giornalista Sandro Sabatini, Mario Balotelli ha parlato in termini positivi del lavoro svolto all'Inter da Simone Inzaghi: "A me piace, ha fatto due finali di Champions. Poi quelle sono partite secche, a sé stanti, non è detto che le vinci", il pensiero di SuperMario. Che poi si è espresso così sulla polemica che si è scatenata sui social per la foto postata da Benjamin Pavard dopo una partita di padel giocata da infortunato: "Fare il calciatore non significa essere in prigione. E' stata sbagliata la tempistica della pubblicazione della foto, poteva evitare di metterla", le parole dell'attaccante.