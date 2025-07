E' durato circa due ore l'incontro tra Cristian Chivu e la dirigenza dell'Inter, andato in scena questa sera nella sede del club, in Viale della Liberazione, a Milano. Il tecnico romeno è uscito con la sua macchina dal quartier generale nerazzurro poco prima delle 20, senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti, come testimoniato dal video girato dal nostro inviato sul posto.

‼️ Chivu lascia la sede dell’Inter dopo l’incontro con i dirigenti ️ @SimoneTogna pic.twitter.com/dCD2odwndJ — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) July 7, 2025