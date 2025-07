Due ore di colloquio: Cristian Chivu, Piero Ausilio e Dario Baccin sono stati protagonisti nel tardo pomeriggio odierno di un meeting in Viale della Liberazione nel quale il tecnico nerazzurro, come prevedibile, ha voluto pianificare le mosse sul mercato estivo dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club e il successivo polverone scoppiato dopo le parole di Lautaro Martinez. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, nel corso del vertice sono state pianificate le operazioni in entrata e in uscita, con queste ultime a rappresentare un punto saliente dell'intero summit.

Sono stati messi in preventivo, infatti, almeno un paio di tagli eccellenti. Detto che diversi sono i nomi che potrebbero salutare, da Hakan Calhanoglu per il quale si aspettano offerte, passando per Kristjan Asllani fino ad uno tra Benjamin Pavard e Yann Bisseck in difesa, bisogna tenere sott'occhio la situazione legata a Denzel Dumfries: i dirigenti nerazzurri devono infatti capire bene quale può essere l'eventuale exit strategy nel caso in cui un club arrivasse a pagare in questi giorni la clausola da 25 milioni fissata nel contratto.

E attenzione anche al discorso Marcus Thuram: scongiurato anche se mai ponderato per davvero il rischio che qualche club pagasse la clausola rescissoria, va detto che un'eventuale proposta da 65-70 milioni farebbe sicuramente vacillare i nerazzurri. Senza contare che c'è sempre da considerare l'eventualità che l'attaccante francese possa chiedere un rinnovo al rialzo per avvicinare il proprio ingaggio a quello del compagno di reparto Lautaro Martinez.

Tra tante situazioni potenzialmente 'calde', c'è una certezza: Davide Frattesi resterà parte del progetto nerazzurro. Ci sono conferme sulla volontà di rinnovare il proprio contratto con l'Inter.