Ange-Yoan Bonny si è preso qualche ora prima di buttare giù le parole giuste per salutare il Parma, il club che gli ha permesso di fare il grande salto nell'Inter. "È con tanta emozione che prendo la parola oggi. Non è facile dire addio a una città, a un club, ai tifosi che mi hanno dato tanto. Ma è tempo per me di voltare pagina, e volevo parlarvi un’ultima volta, con il cuore - l'incipit del messaggio emozionante scritto dall'attaccante su Instagram -. Quando sono arrivato a Parma ero un giovane giocatore che cercava un’opportunità, una possibilità di crescere. Quello che ho trovato qui è molto più di un club. Ho trovato una famiglia. Una città appassionata, un pubblico fedele e compagni di squadra che sono diventati fratelli..



Ogni volta che ho indossato questa maglia, l’ho fatto con orgoglio. Perché qui si gioca per qualcosa più grande di se stessi. Si gioca per una storia, per un’identità, per i boys che cantano anche sotto la pioggia. Mi avete fatto sentire a casa dal primo giorno, e non vi ringrazierò mai abbastanza per questo.



L’anno scorso siamo andati a cercare questa promozione in Serie A insieme. È stato un momento magico, un sogno condiviso, un obiettivo comune. Non dimenticherò mai queste emozioni, queste celebrazioni, questi sguardi complici tra noi. Quello che abbiamo vissuto rimarrà impresso in me, per sempre.



Oggi me ne vado, sì, ma non vi lascio davvero. Una parte di me rimarrà qui, nelle tribune del Tardini, in ogni angolo di questa città, nei vostri canti, nei vostri cuori. Credetemi, continuerò a seguire ogni partita, a vibrare con voi, anche da lontano.



Grazie al club, ai coach, allo staff, ai miei compagni. Grazie ai tifosi.

Grazie, Parma, per avermi permesso di scrivere un pezzo della mia vita qui..



Non è un addio, è un 'a presto'.



Una volta parmigiano, per sempre parmigiano.



Grazie di cuore,

Angelo".