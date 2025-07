Sky Sport definisce 'd'attesa' la fase di mercato che sta vivendo l'Inter in questi primi giorni di luglio, proprio nelle ore successive al summit che è andato in scena in sede tra Cristian Chivu e la dirigenza per fare un punto dopo il Mondiale per Club e sulle ripercussioni rispetto a quanto successo attorno al nome di Hakan Calhanoglu. Giocatore che, ormai non è un mistero, è fortemente richiesto dal Galatasaray, che pure non ha ancora formulato un'offerta ufficiale alla controparte. In caso di uscita dell'ex Milan, ai nerazzurri piace molto Ederson, mentre Nicolò Rovella al momento è irraggiungibile visto che la Lazio non lo cede se non dietro il pagamento della clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Sempre parlando di possibili partenti, Medhi Taremi potrebbe lasciare Milano dopo una sola stagione; a quel punto, l'Inter si muoverebbe per sostituirlo.