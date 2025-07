Nonostante l'apprezzamento di Cristian Chivu e il tentativo di affondo da parte del Betis (RILEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA) le voci su Kristjan Asllani come potenziale uscita per l'Inter continuano. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista nazionale albanese è sotto osservazione anche da parte del Bologna, insieme a Salvatore Esposito, fratello dei nerazzurri Francesco Pio e Sebastiano, che nell’ultimo campionato di Serie B con lo Spezia ha realizzato anche 7 gol e Fabio Miretti della Juventus, nell'ultima stagione al Genoa.

Principale oggetto del desiderio è sempre Kristian Thorstvedt, anche se nella seconda metà di stagione in serie B si è dovuto fermare per sottoporsi a intervento per un problema al tallone. Il Bologna aveva già provato a ingaggiare il norvegese, ma il Sassuolo lo ha ritenuto incedibile e non lo ha lasciato partire. La società rossoblu sta sondando per capire se in questa sessione di mercato qualcosa cambierà