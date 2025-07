Anche il quotidiano Il Messaggero illustra quella che è la situazione intorno al mercato dell'Inter. Confermando la volontà di aspettare mosse del Galatasaray per Hakan Calhanoglu e il nome di Dodò come prima opzione in caso di partenza di Denzel Dumfries, si parla anche delle eventuali piste per Mehdi Taremi: l'attaccante iraniano piace al Fulham e al Nottingham Forest, ma su di lui anche il Besiktas che ha perso Ciro Immobile, appena andato al Bologna.