Il Bruges sta lavorando da un po' di tempo al dossier di mercato di Aleksandar Stankovic, il giocatore designato dalla dirigenza per sostituire il possibile partente Ardon Jashari, che sembra diretto al Milan. Tuttavia, come svelato da Nieuwblad, la trattativa con l'Inter è ancora lontana dal definirsi ben avviata perché, per ora, c'è differenza di vedute sulla strutturazione dell'affare: da Viale della Liberazione, infatti, hanno fatto sapere alla controparte che il cartellino del figlio d'arte costa 10 milioni di euro; in più, nell'accordo i nerazzurri vorrebbero inserire il diritto di recompra per riportare eventualmente a casa base il centrocampista. Una postilla che, unita al prezzo comunque non così conveniente del cartellino, non è stata accolta con favore dai belgi.