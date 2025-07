Con il suo arrivo all'Al-Hilal, Simone Inzaghi ha potuto cominiciare a lavorare con uno dei suoi 'pallini' forse meno noti, vale a dire l'attaccante brasiliano Marcos Leonardo. A rivelarlo è stato lo stesso ex tecnico dell'Inter, che a proposito delle critiche ricevute dall'ex giocatore del Santos e del Benfica per le occasioni divorate durante il Mondiale per Club, si è speso così in sua difesa: "Leonardo sta attraversando il periodo più difficile della sua vita, ma si sta allenando duramente ed è un ottimo giocatore. Lo seguo da quando ero all'Inter e avrebbe potuto venire a giocare in Italia visto che lo cercava la Roma. Ma ha scelto di trasferirsi al Benfica".

Inzaghi ha poi sottolineato la felicità di avere a sua disposizione il 22enne attaccante brasiliano: "Sono orgoglioso di allenarlo. Il modo in cui supporterà la squadra con la sua forza e la sua determinazione a segnare lo renderà un giocatore che ci aiuterà molto".