Acquistato dalla Salernitana per 6,5 milioni di euro e rivenduto all'Atalanta sei mesi dopo per più di 20, adesso Ederson non vale meno di 60 milioni. Grandissima la crescita a livello tecnico e caratteriale del centrocampista brasiliano, che ha saputo abbinare quantità e qualità al punto da entrare nel gruppo dei papabili della Nazionale brasiliana di Carlo Ancelotti. Condizione, questa, che secondo Sky Sport ha spinto il giocatore a rifiutare una proposta dall'Arabia Saudita, in quanto desideroso di giocarsi le sue carte per il Mondiale nordamericano del 2026 in un campionato competitivo.

Ederson è l'obiettivo principale dell'Inter qualora Hakan Calhanoglu dovesse lasciare Milano, anche se le caratteristiche non sono esattamente assimilabili; per l'Atalanta ogni giocatore ha il suo giusto prezzo, e per Ederson il cartellino recita 60 milioni di euro. E in fila ci sono anche diversi club europei con un potere d'acquisto assai elevato, anche se non è da escludere, specie se dovessero esserci altre partenze, che Ederson rimanga alla corte di Ivan Juric.