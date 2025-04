Secondo Zvonimir Boban, ospite negli studi di Sky Sport, la chiave del successo dell'Inter contro il Bayern Monaco è la prova dei due attaccanti, Thuram e Lautaro Martinez. "Qualità, personalità, coraggio, dall'inizio alla fine con una consistenza e una continuità mai vista da parte di Lautaro e di Thuram rispetto all'importanza della partita. Non credo abbiano mai fatto meglio all'Inter e in carriera. Sempre presenti, ad aiutare la squadra, scivolando per bloccare gli avversari, riproponendosi, tutto coi tempi giusti. Una partita in coppia sensazionale, poche volte ho visto una roba così. Ottimo anche Barella, ma secondo me loro sono stati dominanti".

"Bastoni migliore in campo per l'Uefa? Capiscono poco di calcio se danno un premio a un difensore dopo questa vittoria - aggiunge il croato -. Non ha alcun senso. Al massimo potevi darlo a Carlos Augusto per l'assist...".

