La Curva Nord si schiera in difesa dell'Inter. Anche il tifo organizzato nerazzurro prende posizione in merito alle polemiche roventi e gratuite esplose nelle ore immediatamente successive alla gara contro il Verona attraverso un comunicato pubblicato su Instagram, nel quale gli ultras nerazzurri prendono le parti dei loro colori contro quello che viene definito, con un termine di mourinhana memoria, "il rumore dei nemici che non trovando argomentazioni serie per attaccare chi opera nel rispetto delle regole sportive e federali ottenendo risultati sportivi invidiabili, si affida alla 'prostituzione intellettuale' per destabilizzare gli ambienti sgraditi. In un momento storico in cui la nostra società è certamente più impegnata a perseguire risultati sportivi nel rispetto di uno stringente fair play finanziario, al contrario di chi non si capisce come possa ancora circolare in un campionato d’élite nazionale dopo esser stato condannato ed espulso dalle competizioni europee, ci sentiamo in dovere di prender noi le parti dei nostri colori. Ancora una volta ci troviamo sotto il tiro incrociato di chi per invidia, antipatia o opportunità mediatica, ha deciso di ritrarre l'Inter come il male assoluto sulla base del nulla".

Il comunicato, che vi riportiamo integralmente in calce, si conclude con l'appello a fare quadrato "attorno ai nostri ragazzi e a quei dirigenti che con correttezza cercano sempre di fare il bene dell'Inter, nel rispetto di quelle regole che altri e NON NOI han sempre dimostrato di voler calpestare venendo sempre giustificati col 'così fan tutti' che per fortuna non ci appartiene e ci auguriamo non appartenga mai alla nostra società.

ODIATI E FIERI AVANTI INTER, GUARDA AVANTI E NON TI CURAR DI LORO".

