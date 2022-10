"La mia libertà finisce dove comincia la vostra". Martin Luther King aveva espresso un concetto (già presente nelle teorie kantiane) di una potenza inaudita, che andrebbe applicato a ogni singolo centimetro del vivere comune. Anche nel contesto di uno stadio. Ieri sera al Meazza è accaduto qualcosa di particolarmente grave, segnalato da più di un testimone oculare se non addirittura protagonista suo malgrado. Nel corso del primo tempo di Inter-Sampdoria, nel secondo anello verde, quello che ospita la Curva Nord nerazzurra, è calato il silenzio. Motivo, l'agguato omicida al 70enne Vittorio Boiocchi, storico capo ultrà. La tifoseria organizzata ha deciso così, in segno di rispetto nei suoi confronti, di interrompere i cori e far sparire ogni forma di coreografia. Poi, lo step successivo, il più tranchant: lasciare il settore e l'impianto. Una scelta che però non ha riguardato solo i membri della Nord, ma anche altri spettatori che ignari di quanto sarebbe accaduto avevano comprato il biglietto proprio nel secondo anello verde e volevano semplicemente vedere una partita della loro squadra del cuore, magari dopo chilometri macinati per essere sul posto. Numerose le segnalazioni in tal senso, raccontate scene ben poco edificanti di persone, di famiglie con bambini, costrette in modo anche irruento ad andarsene dal settore, contro la loro voglia, solo perché gli ospiti abituali avevano deciso così. Nessuna possibilità di trattare o ribellarsi, anche perché, chiariscono i testimoni, da parte del servizio d'ordine c'è stato ben poco supporto. E tra la paura e l'incredulità molti tifosi hanno dovuto chiudere anzitempo la loro serata.

Chi scrive era allo stadio ma ha visto solo a distanza quanto accadeva. Il secondo anello verde si è svuotato ed è rimasto così per il resto della partita, sembrava la classica forma di protesta della Curva. E al di là del fatto che il supporto per l'Inter non dovrebbe mai mancare, a maggior ragione se l'intento è onorare uno storico capo ultrà, quanto emerso successivamente è motivo di netto biasimo. Difficile ipotizzare che così tante persone abbiano inventato di sana pianta l'intimazione a lasciare il proprio posto a sedere. E l'episodio meriterebbe ulteriori indagini, anche e soprattutto da parte del club nerazzurro che dovrebbe tutelare qualunque proprio sostenitore subisca un atto di ingiustizia o violenza dentro il Meazza. Nell'attesa che qualcosa si muova (e pare che la società si sia già attivata), è lecito fare chiarezza sul punto di partenza di ogni discorso.