Alt. Mettiamo subito le cose in chiaro: era calcio di rigore per il Barcellona.

Dopodiché, bella Inter, come non si vedeva da tempo. Molto meno impaurita di quella vista con i tedesconi alla prima nel girone. Compatta, affamata, determinata e consapevole dei propri mezzi.

Ecco perché per prima cosa sale la rabbia. se questi giovanotti possono (com)battere con il Barcellona, allora possono farlo più o meno con tutti. Il perché non l’abbiano fatto con Udinese, Lazio, Roma e via dicendo non lo sapremo mai. Due o tre punti in più oggi non sarebbero stati uno scandalo ed avrebbero attenuato in minima parte quella rincorsa affannosa alla quale ci siamo condannati sin da settembre appresso a squadre che corrono forte e ad altre che riprenderemo certamente.

O, meglio, questa sarebbe la speranza. La speranza di riprendere a correre dignitosamente perlomeno in Italia infilando qualche vittoria di fila che consentirebbe non foss’altro che di sperare. perché – vedete - la vittoria europea, per quanto entusiasmante, rischia seriamente di atteggiarsi a cattedrale nel deserto. E' questa la ragione per la quale Sassuolo diventa decisiva e Barcellona (pochi giorni dopo) un po’ meno.

Non fraintendetemi. E' che, dopo la speranza, resta un po’ di paura. La paura di perdere a casa di Xavi - il cui fegato rischia travasi di bile ogni volta che vede l’Inter - coincide di fatto con la paura di uscire dal girone, ponendo nel nulla la vittoria di ieri così come l’entusiasmo accumulato nel frattempo.