Direttamente dall'aeroporto di Riyad, terminal privato, dove circa un'ora fa l'Inter è sbarcata per iniziare la sua avventura in Arabia Saudita dove mercoledì sfiderà il Milan in gara secca per aggiudicarsi la Supercoppa italiana, l'inviato di FcInterNews.it Simone Togna fa il punto della situazione, annunciando anche i prossimi appuntamenti che attendono i nerazzurri. A seguire il servizio.