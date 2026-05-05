Ormai è un volto televisivo, spesso presente negli studi di 'Pressing' per commentare il calcio italiano e non solo, sempre lucido nelle sue disamine dall'alto di un'esperienza calcistica e di un equilibrio personale sempre riconosciutogli. Andrea Ranocchia però è anche un uomo Inter, squadra di cui è stato capitano per anni, anche in periodi molto complicati, prima del rilancio iniziato con Luciano Spalletti.

Ovviamente, anche l'ex difensore nativo di Assisi celebra la vittoria del 21esimo Scudetto, una gioia provata in prima persona nel 2021, ed esprime la propria soddisfazione attraverso i social: "Che felicità vedere tornare l'Inter a vincere il titolo! Complimenti a Cristian e a tutti i ragazzi, alla dirigenza e a tutti gli uomini che lavorano e supportano la squadra da dietro le quinte! Interna21onale!".