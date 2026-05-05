Stando a quanto svela La Repubblica, nei prossimi giorni esponenti della Lega Calcio Serie A verranno ascoltati dagli inquirenti nell’ambito dell'inchiesta sulle presunte 'designazioni pilotate' e sui 'condizionamenti' alla sala VAR che hanno terremotato il mondo arbitrale italiano. Il pm Maurizio Ascione, titolare dell’inchiesta per concorso in frode sportiva, sentirà nuovi testimoni per acquisire elementi e riscontri investigativi (Andrea Butti, head of competitions and operations della Lega Serie A, potrebbe essere uno di questi).

Come già trapelato ieri, tra i convocati in Procura per essere ascoltato ci sarà anche Giorgio Schenone, Club Referee Manager dell'Inter, che secondo l’ipotesi dell'accusa potrebbe essere il riferimento a un presunto 'condizionamento' del club sulle designazioni arbitrali.