Il sogno dell'Inter si chiama Nico Paz. Anche su Tuttosport si cavalca l'onda del nome più forte del mercato nerazzurro, che è anche uno dei più complicati da raggiungere. Al 99% l'argentino tornerà al Real Madrid attraverso il meccanismo della "recompra", poi ci sarà un futuro tutto da scrivere, che passerà dalle valutazioni fatte dal futuro allenatore, Mourinho o chi per lui.

Il Real Madrid ha diversi giocatori da impiegare come trequartisti o mezzala offensiva: Bellingham, Guler, Brahim Diaz, Mastantuono, il nuovo talentino Pitarch e volendo anche Valverde. Questo significa che la permanenza a Madrid del giocatore oggi al Como non è così scontata. Qualora invece il ragazzo dovesse restare sul lago un'altra stagione, diventerebbe impossibile andare a prenderlo adesso.

L'idea dell'Inter potrebbe quindi essere quella di proporre al Real una formula simile a quella del Como, un acquisto da 45-50 milioni e il riacquisto in favore dei madrileni. Un tentativo, secondo il quotidiano, verrà fatto. Altrimenti, per dare imprevedibilità alla manovra offensiva, si andrà su un esterno alla Diaby. Ci saranno anche altri rinforzi, il primo obiettivo in mezzo al campo è sempre Koné (35-40 milioni di investimento), tornerà Stankovic e in difesa si punta su Muharemovic. In porta eventualmente su Vicario. Il resto passerà anche dagli addii: se andrà via Dumfries, i nomi pubblicati dal quotidiano sono quelli di Norton-Cuffy e Palestra, ma anche per l'atalantino serviranno 40-45 milioni.