Nel forte cambiamento che potrebbe interessare l'Inter durante l'estate, complice diversi giocatori che lasceranno la squadra per scadenza di contratto (Sommer, Darmian, Acerbi, De Vrij e Mkhitaryan sono tutti a fine accordo nel giugno di quest'anno) i nerazzurri guardano con particolare attenzione al mercato... romano.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, l'intenzione è quella di creare una squadra più europea. Uno dei pochi difetti della squadra campione d'Italia è quello di avere un passo un po' monocorde, che in Europa non paga. Da qui la necessità di inserire giocatori con caratteristiche diverse, tre di questi fanno parte della Roma giallorossa. Uno è il nome che si fa da tempo per il centrocampo, Manu Koné. Il secondo è Mile Svilar, tra le opzioni per la porta, insieme a Guglielmo Vicario e alla permanenza di Josep Martinez, che il club sta valutando. Il terzo è Evan N'dicka, che fa parte delle possibilità per rafforzare la difesa assieme a Muharemovic (con cui già c'è l'accordo da settimane e per il quale ci si incontrerà col Sassuolo a fine stagione), a Solet e a Gila, altro calciatore che si sta esprimendo bene a Roma, ma in quella biancoceleste.

Ovviamente, come esplicita la rosea, è dificile pensare che l'Inter strappi tre giocatori al club dei Friedkin, che al di là delle necessità finanziarie per gli accordi con l'Uefa è una società solida. Altri nomi? Quello di Ederson in alternativa a Koné, quello di Diaby già fatto a gennaio per l'attacco, quello di Jones in mediana come vice-Calhanoglu. Infine Palestra, per il quale Marotta ha confermato il suo gradimento.