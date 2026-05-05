Quella dell'Inter sarà un'estate con diversi cambiamenti in rosa, secondo Tuttosport. Alcuni giocatori lasceranno Milano e porteranno un risparmio nel monte ingaggi: Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan sono tutti giocatori il cui contratto sta per scadere.

Eppure qualcuno di questi potrebbe restare. Ad esempio il difensore centrale olandese, a cui è stato proposto un rinnovo a cifre più basse rispetto a quelle attuali. Su De Vrij c'è però da superare la concorrenza del Benfica, che lo ha cercato per tentare il colpo a zero. La novità data dal quotidiano oggi è che tra i giocatori a fine accordo potrebbe restare anche uno tra Darmian e Mkhitaryan.

In tema di addii, alcuni giocatori potrebbero poi aiutare a fare cassa in previsione dei nuovi colpi. In testa Davide Frattesi, che quest'anno ha trovato pochissimo spazio. Ma non solo. Bisognerà fare attenzione anche alla situazione dei vari Luis Henrique, Andy Diouf e Josep Martinez, quest'ultimo nel caso in cui la società dovesse decidere di puntare tra i pali su Vicario. Lo spagnolo, infatti, non accetterebbe un'altra stagione da vice.

Dai prestiti rientreranno poi Pavard, Asllani e Akinsanmiro: sono tutti e tre giocatori da piazzare. Di fatto Ausilio, oltre ai 40 milioni di budget di Oaktree, potrebbe raggranellarne altir 40-50 in aggiunta, più il risparmio sul monte ingaggi dato da chi andrà in scadenza.