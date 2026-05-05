Prenderà il via domani, mercoledì 6 maggio, esclusivamente online su inter.it/tickets, la vendita dei biglietti per Inter-Verona, la partita ancora non calendarizzata dalla Lega Serie A (si giocherà nel week-end del 16-17 maggio), dopo la quale Lautaro Martinez e compagni alzeranno nel cielo di San Siro la coppa dello scudetto.

Per l'occasione, fa sapere il club milanese, il pre partita sarà caratterizzato da una versione speciale e unica dell'Inter Live Show-21 Volte Campioni d'Italia che prenderà il via dall'apertura dei cancelli di San Siro con tante attività d'intrattenimento pensate appositamente per l'occasione.

Lo show, interamente dedicato alla celebrazione dello Scudetto, sarà un vero e proprio evento di intrattenimento dal vivo, pensato per trasformare l’attesa del match in un momento di festa condivisa. Condotto da Daniele Battaglia ed Elenoire Casalegno, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti nerazzurri: talent, artisti e performer che si alterneranno sul palco per accompagnare i tifosi in questa giornata di festa, con momenti di intrattenimento, esibizioni live, momenti di coinvolgimento del pubblico e molte sorprese.

LE FASI DI VENDITA (Per accedere alle fasi di vendita anticipata sarà necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l’abbonamento) o socio Inter Club al proprio profilo su inter.it).

FASE 1 – ABBONATI FULL

La prima fase di vendita anticipata sarà dedicata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa FULL, che dalle ore 12:00 di mercoledì 6 maggio fino a mezzanotte, potranno acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per i propri amici interisti.

FASE 2 – ABBONATI PLUS E SOCI INTER CLUB PLUS

Dalle ore 12:00 di giovedì 7 maggio e fino a mezzanotte, si aggiungeranno gli abbonati Serie A 25-26 a tariffa PLUS e i soci Inter Club PLUS, che potranno acquistare fino a un massimo di 4 biglietti.

Per i Soci Inter Club: in questa fase sarà necessario che sia l’acquirente che l’intestatario siano soci attivi per la stagione in corso.

FASE 3 – ABBONATI BASE E SOCI INTER CLUB BASE

Dalle ore 12:00 di venerdì 8 maggio sarà il turno anche degli abbonati Serie A 25-26 a tariffa BASE e dei soci Inter Club BASE, che potranno acquistare fino a 4 biglietti fino alla mezzanotte di domenica 10 maggio.

Per i Soci Inter Club: in questa fase sarà necessario che sia l’acquirente che l’intestatario siano soci attivi per la stagione in corso.

FASE 4 – LOYALTY “INTERISTA” E VENDITA LIBERA

Dalle ore 10:00 alle 15:00 di lunedì 11 maggio, la vendita sarà riservata a tutti gli iscritti al programma Loyalty INTERISTA, con possibilità di acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per sé e i propri amici nerazzurri.

Dalle ore 17:00 partirà l’eventuale vendita libera dei biglietti residui. Successivamente, saranno disponibili anche i posti che verranno rimessi in vendita dagli abbonati.

CAMBIO UTILIZZATORE

Qualora consentito, sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore del singolo biglietto a tariffa PLUS una sola volta, a partire da 24 ore prima della gara. Si consiglia di consultare regolarmente la pagina inter.it/tickets per aggiornamenti.

MERCATO SECONDARIO

ATTENZIONE - Il Club invita tutti i tifosi a diffidare da qualsiasi annuncio di privati e a non acquistare in nessun caso su altre piattaforme. Oltre ad incorrere in prezzi sensibilmente maggiorati, il rischio di frodi è elevatissimo: o di pagare e non ricevere alcun biglietto, o di pagare per biglietti contraffatti che non consentiranno l’accesso allo stadio. Il Club non fornisce titoli in vendita ad alcuna piattaforma. Si tratta di vendite secondarie da soggetti terzi, e non vi è nessuna garanzia sulla validità dei biglietti.