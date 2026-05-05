Nel tour di interviste rilasciate nella notte di Inter-Parma, quella che ha consegnato il 21esimo scudetto della storia ai nerazzurri, Lautaro Martinez si è soffermato a parlare anche con Fox Deportes. La chiacchierata parte proprio dalle emozioni provate dal Toro per il suo rientro in campo, coinciso con un appuntamento così speciale per il club: "Sono molto contento di essere tornato a giocare perché ho avuto questo infortunio che mi ha tenuto fuori tanto tempo - le sue parole -. Ero tornato nella partita con la Roma, poi mi son dovuto fermare di nuovo per lo stesso infortunio. Ma, grazie a Dio, ho potuto rientrare in questa partita decisiva, una partita che volevamo vincere con tutte le nostre forze, in casa nostra, davanti alla nostra gente. Ce l’abbiamo fatta e la cosa importante è che il titolo sia nostro".

Questo è il tuo terzo scudetto all'Inter.

"Sono contento perché l’Inter, quando sono arrivato, veniva da un periodo lungo in cui non aveva vinto questi titoli: Coppa Italia, Supercoppa. E da molto non faceva finali di Champions. Sicuramente stiamo facendo un lavoro molto importante e non ci dobbiamo fermare, bisogna continuare su questa strada perché quando vinci sicuramente la voglia di vincere di nuovo è ancora maggiore. Questa è la mentalità che dobbiamo avere da qui fino all’ultimo giorno in questo club perché l’abbiamo portato in alto e dobbiamo farcelo restare".

L'importanza di Chivu.

"La squadra arrivava ferita perché l’anno scorso abbiamo perso tutte le competizioni che siamo stati a un passo da vincere. Quindi, era difficile. La parola che uso per descriverlo è leadership, leadership, perché guida un gruppo in testa e questo è fondamentale.

Con la Coppa Italia sarebbe una stagione perfetta?

"Beh, siamo arrivati alla finale di Coppa Italia, ma ci restano tre partite di campionato e, come ti ho detto prima, la mentalità deve essere sempre quella di lottare fino alla fine. Sebbene abbiamo conquistato il titolo, mancano tre partite: bisogna lasciare una buona immagine, rappresentare al meglio l'Inter, rispettare l'avversario. E poi ci resta anche una partita importante, quella contro la Lazio, che è la finale di Coppa Italia, dove potremmo chiudere l’anno con due titoli: sarebbe qualcosa di importante rivincere la Coppa Italia".

Lautaro resterà all'Inter per molto tempo?

"Sì, certo".

