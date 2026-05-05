Pochi filtri come sempre per Emiliano Viviano, che ospite di 'Cose Scomode' su Aura Sport si complimenta con Cristian Chivu per la conquista di uno Scudetto inaspettato, bacchettando le rivali incapaci di mantenere il passo dell'Inter: "L'Inter ha vinto lo Scudetto per manifesta superiorità, le altre hanno fatto schifo. Anche il Napoli campione d'Italia in carica. I nerazzurri hanno lavorato bene negli ultimi anni".

Il discorso vira poi su Chivu: "In molti sono stati ingenerosi nei suoi confronti, come se l'Inter gli avesse regalato la panchina. Invece ha fatto gavetta, ha allenato l'U14, l'U17, l'U20 e il Parma. Nessuno gli ha regalato nulla, anche se qualche dubbio era comprensibile. Io sono suo amico e questi dubbi li comprendeva anche lui. Ma era arrabbiato per i dubbi verso la squadra e la compattezza del gruppo".

Viviano poi spiega cosa accade dentro uno spogliatoio: "Comunque, gli spogliatoi senza problemi non esistono. Io sono stato nell'Inter del Triplete, se avessero acceso un cerino avrebbe preso fuoco tutto. C'era gente che non si sopportava, gente matta... E invece hanno vinto tutto. Anche l'anno scorso c'erano state incomprensioni, ma lo spogliatoio non era rotto. Succede che se c'è un allenatore da troppo tempo si creano determinate dinamiche automatiche, quando si cambia qualcuno può riprendere verve, come è successo a Zielinski e Dimarco. La fine di un ciclo conclude tutte le dinamiche preesistenti, Chivu è stato bravissimo".