Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, è intervenuto stamattina al 'Merger & Acquisition Summit 2026. Italians Do It Better' a Milano. Nell'occasione i giornalisti lo hanno interpellato sui vari argomenti del calcio italiano, a partire dalla candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC, supportata dalle società di Serie A: "Malagò ha già raccolto i consensi della grande maggioranza della Serie A, 19 club su 20, dell'Associazione Calciatori e dell'Associazione Allenatori - ha proseguito -. Non ha ancora sciolto le riserve ma credo lo farà nei prossimi giorni. Credo che in questa settimana possa avere un incontro sia con la Serie B di Bedin che con la Lega Pro di Marani. Se dovesse poi avere anche il supporto di queste due altre leghe professionistiche credo che poi scioglierà la riserva comunque prima del 13 maggio, che è il giorno ultimo per il deposito del candidature".

Due giorni fa l'Inter si è laureata campione d'Italia, Simonelli dispensa complimenti al club nerazzurro: "Meritatamente, con tre giornate di anticipo. L'Inter ha fatto un grande campionato, credo vada dato il merito alla società di essere stata costante al vertice del calcio italiano e anche del calcio europeo".