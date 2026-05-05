Incamerato il trionfo dello Scudetto, all'Inter si pensa all'anno che verrà. Almeno in dirigenza, visto che Chivu e i suoi giocatori hanno ancora la Coppa Italia da poter conquistare. Ma il mercato incombe e serve programmare. E c'è un sogno in cima a tutti i desideri.

Si chiama Nico Paz, come riporta anche oggi il Corriere dello Sport. Un giocatore che può dare qualcosa in più, alzare il livello. Un'operazione non semplice, ma non significa che l'Inter non ci proverà. Dipenderà dal Real Madrid e dall'allenatore che verrà chiamato per le merengues. Potrebbe essere José Mourinho, che già disporrebbe di una batteria di giocatori offensivi piuttosto affollata. Il che potrebbe suggerire di lasciare andare l'argentino, magari tenendo ancora il controllo. L'Inter studia le formule: prestito con diritto di riscatto e controriscatto, oppure acquisto e recompra da lasciare al Real, si legge ancora sul quotidiano.

Se Paz può essere la ciliegina, nella "torta" Chivu vuole un giocatore che salti l'uomo e qui torna il nome di Diaby come alternativa. Quanto al giocatore di maggior fisico a centrocampo, a fine stagione si riproverà per Koné. A Roma viene monitorato anche Mancini in difesa, mentre un altro "colpaccio" potrebbe essere Palestra, ma è strettamente legato alle uscite. L'acquisto più vicino sembra ancora quello di Muharemovic. In difesa occhio anche a Leoni, di ritorno da un grave infortunio al Liverpool ed esploso nel Parma con Chivu.