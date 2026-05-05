Cristian Chivu ha pubblicato sul proprio profilo Instagram il video emozionale realizzato da Inter Media House per la vittoria dello Scudetto numero ventuno nella storia della società. Un video che richiama tutte le componenti coinvolte nel trionfo.

"Tutti pensano sia oggi il giorno in cui abbiamo vinto. Ma per noi la vittoria non è solo arrivare primi. E' in tutto ciò che fai prima di quel momento. Vincere è scegliere di rialzarsi anche quando ci sentiamo persi. E' trascinare tutti, dentro e fuori dal campo. E' non fermarsi mai neanche per un istante. Né di testa, né di gambe", sono le parole che appaiono in sovrimpressione mentre scorrono le immagini del tecnico, dei giocatori, dal capitano fino ai nuovi arrivi.

"La vittoria è nella voglia di chi è arrivato da poco. E in quella di chi ha scelto di esserci sempre. Nel sogno di un bambino che diventa grande indossando i nostri colori (qui si vedono le immagini di un giovanissimo Pio Esposito già colorato di nerazzurro, ndr). E poi negli sguardi, nella voce e nelle parole di chi ha sempre creduto in noi. E' in tutti questi momenti, in tutte queste scelte, che abbiamo vinto. Perché vincere non è solo alzare un trofeo. E' tutto quello che fai per raggiungerlo. Ecco perché abbiamo vinto. Ma non oggi".