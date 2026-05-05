Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia e noto tifoso del Milan, riconosce sportivamente i meriti dell'Inter, che ieri - battendo 2-0 il Parma a San Siro - si è laureata campione d'Italia con tre giornate d'anticipo rispetto alla fine del campionato: "Complimenti all’Inter per la conquista del 21esimo Scudetto - ha scritto Fontana su Instagram -. Un traguardo che premia impegno, determinazione e spirito di squadra. Complimenti ai giocatori, a mister Chivu, al suo staff, alla dirigenza e a tutti i tifosi nerazzurri per questa vittoria!".