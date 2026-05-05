Luca Mazzitelli, centrocampista del Cagliari in prestito dal Como, ha speso parole al miele per Nico Paz, suo ex compagno di squadra, e Marco Palestra, con cui condivide attualmente lo spogliatoio in rossoblu, parlando ai giornalisti, a margine del 'Gran Galà del Calcio ADICOSP': "Sono due giocatori potenzialmente da top club, presto li vedremo presto in certe squadre - le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com -. Di Nico mi ha sorpreso subito la sua potenza fisica, come usava il corpo, punta sempre la porta, è molto verticale e può far bene anche ad alti livelli. Di Palestra mi ha sorpreso la continuità mentale che ha avuto dopo tutte le voci che ci sono state su di lui. Ha mantenuto un livello altissimo, per un giovane è la cosa più difficile, avrà un grande futuro".

Nico Paz e Marco Palestra sono stati accostati, in vari momenti, all'Inter.