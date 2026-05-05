Con l'arrivo dello Scudetto numero 21 in bacheca, in casa Inter si ragiona anche sul futuro di Cristian Chivu. Sul tavolo è già pronto il rinnovo fino al 2028 (il contratto attuale scade nel 2027) con aumento da 2,5 milioni l'anno a 3,5 più bonus. Come da regola di Marotta: non si comincia mai la stagione con un allenatore in scadenza.

Un traguardo meritato per Chivu, che ha scacciato via tutte le diffidenze legate alla sua scarsa esperienza su una panchina di prima squadra, vincendo il campionato al primo colpo. Il tecnico, in realtà, adesso è concentrato sulla finale di Coppa Italia. Mentre festeggiava, ha ammesso che il pensiero è rivolto alla sfida del 13 maggio contro la Lazio. Oggi c'è un altro giorno di riposo a disposizione dei giocatori, reduci dalla nottata in piazza Duomo insieme ai tifosi, subito dopo il successo decisivo sul Parma. Da domani si torna a lavorare e si stoppano le celebrazioni, o quantomeno le si rimandano a dopo la finale, quando i festeggiamenti potrebbero essere doppi oppure "ridotti" al trionfo in campionato.

Sabato ci sarà già una sfida con la Lazio, in Serie A. Sarà un'Inter "mascherata", con tante seconde linee e il primario obiettivo che nessuno si faccia male, visto l'appuntamento che ci sarà pochi giorni dopo nell'atto conclusivo di Coppa Italia.