A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo la disputa della 35esima giornata di Serie A, sono stati squalificati per un turno di campionato Fikayo Tomori (Milan), Alieu Fadera (Sassuolo), Christian Kabasele (Udinese) e Jacobo Ramon (Como).

Entrano nella lista dei diffidati, invece, Caracciolo (Pisa), Gagliardini (Hellas Verona), Adopo (Cagliari), Pierotti (Lecce), Politano (Napoli), Nuno Tavares (Lazio), Volpato (Sassuolo), Locatelli (Juventus).

In chiave Inter, una sola notizia da segnalare: la terza sanzione comminata a Piotr Zielinski, ammonito nella gara scudetto contro il Parma di domenica scorsa. 

Sezione: News / Data: Mar 05 maggio 2026 alle 13:53
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.