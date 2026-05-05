Nella festa per lo Scudetto inscenata già sul prato di San Siro dopo Inter-Parma, uno dei più acclamati è stato Alessandro Bastoni. Una grande manifestazione d'affetto in un momento nel quale si parla molto di un possibile addio per la particolare attenzione ricevuta dal Barcellona.

Eppure, come riporta oggi Tuttosport, oggi i blaugrana sembrano una destinazione più lontana. Dalla Catalogna confidavano sul fatto di avere una sponda dal giocatore, in modo che facesse pressioni sull'Inter per abbassare il prezzo. Così non è stato e i blaugrana non hanno 70 milioni di euro richiesti dai nerazzurri per il cartellino. Così il Barça sta valutando le possibili alternative, una delle quali porta al campionato italiano (ovvero Ndicka della Roma) e un'altra alla Premier League (Romero che dovrebbe lasciare il Tottenham).

L'intenzione dell'Inter, in generale, è quella di non fare rivoluzioni. Tanto più che Bastoni fa parte di quello zoccolo duro di italiani di cui Marotta ha sempre parlato nelle sue esternazioni, soprattutto in quelle delle ultime ore successive al trionfo Scudetto. Da ricordare che già in passato il difensore centrale era stato corteggiato dai club stranieri e aveva respinto le avances al mittente, anche quando erano arrivato dal Tottenham il cui allenatore era Antonio Conte, l'uomo che per primo gli ha dato una maglia da titolare a Milano. Segno che il legame con città e squadra è molto, molto forte. Anche oggi.