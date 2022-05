Tappa all'U-Power Stadium di Monza per Dario Baccin, braccio destro del ds dell'Inter Piero Ausilio presente in tribuna questa sera per assistere a Monza-Pisa, andata della finale playoff di Serie B. Il dirigente nerazzurro osserverà da vicino le prestazioni di Lorenzo Pirola e Michele Di Gregorio, difensore e portiere in prestito dal Biscione al club brianzolo e titolari nella sfida di questa sera. Nel video sotto l'arrivo di Baccin allo stadio.