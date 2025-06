Il viaggio dell'Inter negli Stati Uniti continua. Dopo Los Angeles e Seattle, i nerazzurri si trasferiscono a Charlotte per giocarsi l'ottavo di finale del Mondiale per Club contro i brasiliani del Fluminense. L'appuntamento è al Bank of America Stadium di Charlotte lunedì 30 alle 15:00 ora locale, quando in Italia saranno le 21.

Intanto oggi, come testimoniato dal video proposto sui social dal club, la squadra di Chivu lascia lo stato di Washington e vola in North Carolina, con Charlotte che diventerà la base nerazzurra per i prossimi giorni in trasferta negli States.