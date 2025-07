Primo ingaggio all'insegna dell'esperienza per l'Inter Under 23. I nerazzurri hanno infatti bloccato Giuseppe Prestia, difensore palermitano classe 1993, ex capitano del Cesena. Il giocatore 31enne, che andava in scadenza di contratto nel 2026, era nel mirino anche della Salernitana, ma ora si attende solo l'ufficialità del suo approdo in nerazzurro. Lo riporta LacasadiC.com.

Ancora per quel che concerne la difesa, l'Inter, sempre secondo lo stesso portale, punta anche un altro elemento navigato come Alex Redolfi, classe 1994, del Mantova, soprannominato il Sergente e nel mirino anche dell'Arezzo. Redolfi è una vecchia volpe della Serie C avendo giocato 137 partite, mentre quest'anno coi Virgliani in Serie B ha collezionato 23 presenze con due reti.