Nell'incontro andato in scena ieri, nella sede dell'Inter di Viale della Liberazione, a Milano, il Bruges avrebbe trovato un accordo di massima con il club nerazzurro per acquistare Aleksandar Stankovic per 8 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus. Con una postilla: la clausola di recompra in favore degli italiani dal valore di 28 milioni di euro. Lo rivela il giornalista Sacha Tavolieri su X, precisando che ora serve l'ok di Oaktree per dare forma ufficiale all'affare. Durante il summit di ieri, inoltre, ci sono stati anche discorsi informali su Joel Ordóñez e Ardon Jashari, le situazioni dei due giocatori non sono state approfondite.