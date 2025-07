Anche Tuttosport "vede" il sacrificio di Acerbi per soddisfare la richiesta di Chivu di portare Leoni a Milano. Il tesoretto - come riferisce il quotidiano torinese - dovrebbe arrivare dalle cessioni di Stankovic, Asllani, Buchanan ed Esposito. Il Parma fa muro, ma c'è ottimismo. L'alternativa resta De Winter del Genoa, preferito a Ordonez del Club Brugge.

Un rinforzo arriverà pure in attacco dove Taremi è in uscita (l’iraniano è stato offerto al Fenerbahçe): arriverà un trequartista di prospettiva, occhio in tal senso a Julio César Enciso, ritornato al Brighton dopo il prestito all’Ipswich Town.