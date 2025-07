L'Inter ha venduto diversi prodotti della sua cantera nelle precedenti sessioni di mercato e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro è riuscito a portare a casa 21 milioni di euro dalle cessioni di Oristanio e Filip Stankovic al Venezia (4 e 1,5), Zanotti al Lugano (2,5), Satriano al Lens (5), Agoumé al Siviglia (4), Colidio al River Plate (4,4).

Ma la cifra potrebbe lievitare nel tempo. Questo perché l'Inter ha inserito diverse percentuali di rivendità. Come per Oristanio: il club nerazzurro ha mantenuto il 30% della rivendita in caso di cessione. Stesso discorso per Filip Stankovic, la cui percentuale tocca il 50%. Per Zanotti, Satriano e Colidio l'Inter si è garantito tra il 20 e il 30% delle rispettive rivendite.

Il caso più complicato è quello di Agoumé. Al Siviglia il francese è riuscito finalmente ad affermarsi, il club spagnolo ha versato 4 milioni di euro la scorsa estate per acquistare il suo cartellino. L'Inter incasserebbe il 50% della rivendita, clausola che il club spagnolo può però abbassare al 10% versando nelle casse nerazzurre altri 4 milioni

Un modus operandi che l'Inter è pronta a replicare anche con altre cessioni in questa finestra di mercato. Percentuali di rivendita dovrebbero essere inserite ad esempio anche nelle cessioni di Sebastiano Esposito e di Buchanan.