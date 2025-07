Evitare che il sistema criminale possa ripetersi. È questo, sottolinea oggi l'edizione di Milano del Corriere della Sera, l'obiettivo della Procura di Milano diretta da Marcello Viola per la curve di Inter e Milan dopo l'inchiesta che ha decimato il tifo organizzato nerazzurro e rossonero. Il quotidiano generalista pone l'accento sulla "stretta durissima di procura e questura e di Inter e Milan sulla vendita di biglietti e abbonamenti".

I primi effetti si sono visti nei primi giorni di apertura della campagna abbonamenti 2025/26, con le due società che - si legge - "hanno «respinto» le richieste di rinnovo di centinaia di ultrà delle due curve in quanto tifosi «non graditi» sulla base dei codici etici siglati dai due club". Tra i coinvolti ci sono anche dei tifosi che in passato hanno incassato il Daspo ma anche quelli che hanno ricevuto segnalazioni o sanzioni in modo amministrativo "per comportamenti non corretti o per la partecipazione a scontri ed episodi violenti".