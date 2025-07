Anche in vacanza Lautaro Martinez non conosce riposo. Il capitano dell'Inter si è allenato alle 7 del mattino in Messico con la moglie Agustina, come testimoniato da una storia pubblicata su Instagram.

Il numero 10 nerazzurro vuole farsi trovare pronto per l'inizio del ritiro, fissato il 26 luglio ad Appiano. Un messaggio chiaro lanciato ai tifosi ma anche allo spogliatoio.