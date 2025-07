Nonostante i colloqui diretti di ieri non hanno ancora trovato un accordo tra Inter e Club Bruges per il trasferimento di Aleksander Stankovic, né sulla formula, né sui numeri. Lo riferisce Sportitalia, che aggiunge come dalla Germania si registri un nuovo club interessato al centrocampista serbo: trattasi dell'Amburgo, frsesco di ritorno in Bundesliga dopo sette anni.