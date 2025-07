Sebastiano Esposito attende segnali dalla Fiorentina, in un senso o nell’altro. Il club viola, ricorda La Nazione, ha una bozza d’accordo intorno ai 6-7 milioni più bonus con l'Inter ma sul giocatore è forte il pressing del Cagliari che ha presentato una prima offerta importante per portare il giocatore in Sardegna. Negli ultimi giorni gli aggiornamenti sono stati pochi, anche perché il club viola deve fare i conti con l'importante numero di esuberi in attacco per pensare di tesserare un altro calciatore.

I gigliati dovrebbero trovare rapidamente una collocazione per elementi come Jonathan Ikoné, Mbala Nzola che piace al Pisa, Riccardo Sottil e Lucas Beltran, che vuole sfruttare il ritiro per provare a convincere Stefano Pioli di tenerlo in rosa.