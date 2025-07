Non solo grandi acquisti per l'Al-Hilal: il nuovo allenatore Simone Inzaghi, infatti, ha chiesto alla dirigenza del club sauditaampi cambiamenti nella rosa dei giocatori stranieri in vista della nuova stagione. Secondo il portale arabo Asharq Al-Awsat, Inzaghi avrebbe raccomandato in particolare la partenza di quattro giocatori di spicco dalla squadra: Malcom, Aleksandar Mitrovic, Renan Lodi e Kaio Cesar, nell'ambito di un piano tecnico completo per rimodellare la squadra in linea con il suo stile tattico.

Secondo alcune fonti, in particolare il futuro di Malcom sarebbe ormai prossimo alla conclusione, soprattutto dopo le recenti tensioni tra lui e i tifosi dopo il Mondiale per Club, che hanno spinto Inzaghi a chiederne la partenza.