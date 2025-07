Con una circolare inviata a tutte le federazioni affiliate, la UEFA ha ufficialmente avviato il processo di candidatura per ospitare le finali delle principali competizioni europee per club nelle edizioni 2028 e 2029. Le finali in questione riguardano la Champions League maschile e femminile, l'Europa League e la Conference League. Ogni federazione potrà candidarsi con un solo stadio per competizione, ma potrà proporre lo stesso impianto per entrambe le edizioni (2028 e 2029), una mossa incoraggiata dalla stessa UEFA. Tuttavia, nessuna federazione potrà ospitare due finali della stessa competizione o due finali di competizioni diverse nello stesso anno, a meno che non vi siano mancanze di alternative valide.

Per le finali di Champions League, in programma ufficiosamente il 27 maggio 2028 e 2 giugno 2029, è necessario uno stadio da almeno 70.000 posti (con tolleranza del -10%). Per le finali di Europa League (17 maggio 2028 e 23 maggio 2029) è prevista una capienza tra 40.000 e 60.000 posti.