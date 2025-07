Interpellato dai colleghi di Radioclub91, Andrea Agostinelli ha tracciato la griglia in vista della prossima stagione. Di seguito le sue parole: "Chi darà fastidio al Napoli? Inter e Milan hanno qualcosa in più, ma anche la Juve si sta muovendo bene. Il Napoli può fare bene in Champions? Ma come no, stiamo parlando di una squadra che ha vinto 2 degli ultimi 3 campionati. Anche in Europa può giocarsela fino in fondo il prossimo anno".